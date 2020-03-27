شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تشارك بحملة الخليج 365 خليك فى البيت وتدعو جمهورها للحفاظ على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة أمينة فى حملة ”الخليج 365” خليك فى البيت من خلال فيديو خاص، حيث طالبت جمهورها بالحفاظ على مصر من فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستجابة لحملة خليك فى البيت، وأضافت الحمد لله فى مصر لا يزال أمامنا الوقت لصد هذا الوباء والتخلص منه من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة.

وأشارت أمينة إلى أن مصر دولة كبيرة وعدد تعدادها كبير وليس لنا وطن سوها ويجب أن نحافظ عليها وعلى أنفسنا.

طرحت المطربة أمينة أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم بعنوان "ادعيلى ياما"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

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على جانب آخر طرحت المطربة أمينة العام الماضى آخرألبوماتها الغنائية، الذي يحمل عنوان "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على اغانى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، وكان الألبوم قد ضم 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللي راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، " الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق وغيرها من الاغنيات.