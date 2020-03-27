شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مؤثر بين ماجدة زكى وسهر الصايغ فى الحلقة الرابعة من "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "قوت القلوب" للنجمة القديرة ماجدة زكى، الذى يعرض حالياً على قناة الحياة، من إنتاج شركة سينرجى، تناول العمل موضوع "عدم القدرة على الإنجاب"، وكشفت الحلقة الرابعة مدى القهر والأزمات النفسية التى تمر بها المرأة بوجه .

وكان المشهد المؤثر فى الحلقة قد جمع بين "قوت القلوب" – ماجدة زكى وابنتها سهر الصايغ فى المستشفى، عندما وقفت سهر أمام "الحضانة" فى المستشفى التى يعمل فيها شقيقها الأكبر إسلام جمال، لتشاهد الأطفال حديثى الولادة وتبكى على عدم قدرتها على الأنجاب، لتراها والدتها، وتحاول أن تقف بجانبها وتواسيها فى تلك المحنة قائلة أطلبى من ربنا .. هو أحن من الدكاترة والمشايخ وكل الناس.

القضية قدمتها أسرة المسلسل على جزأين، الأول هو المعاناة التى تمر بها المرأة بسبب عدم القدرة على الإنجاب، والثانى هو الأزمات التي يمر بها الرجل وزوجته، خاصة أنه يرغب أن زوجته تنجب له طفل، وهو ما يتسبب في المشاكل ويصل في بعض الأحيان للطلاق.

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ظهرت النجمة ماجدة زكى بشكل مبهر، من حيث تلقائية الأداء والحضور القوى وكوميديا الموقف التى تتميز فيها، وكذلك الكادرات المميزة للمخرج مجدى أبو عميرة، والتوظيف الجيد للممثلين الذين ظهروا فى الحلقة الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تشهد باقى الحقات إثارة وتشويق وقضايا آخرى.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.