شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المسلسلين القصيرين "Safe" و"Morocco: Love in Times of War" فى الويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المواطنون حول العالم هذه الفترة فرض حظر التجول فى العديد من البلاد، وذلك بسبب تفضى فيروس كورونا، الذى أدى إلى وفاة المئات حول العالم، وتبقى لكل الجالسين فى منازلهم شاشات التليفزيون، التى تساعدهم فى الترفيه عن أنفسهم، ومع استمرار نزول البعض إلى أعمالهم خلال الأسبوع والعودة قبل مواعيد الحظر، لذلك مع بداية الويك أند، نرصد لكم اثنين من المسلسلات العالمية، التى يمكنكم مشاهدتها خلال إجازة نهاية الأسبوع.

أولا: مسلسل Safe، طرح فى عام 2018، على شبكة نيتفلكس، ويتكون من 8 حلقات، مدة كل واحدة منهم حوالى ساعة، المسلسل من بطولة إيمي جيمس كيلي، وأماندا أبينجتون، ومايكل سي هول، وفريدي ثورب، ولويس جريتوريكس، وهانا أرتيرتون، ومن تأليف هارلان كوبين.

المسلسل تدور قصته حول شخص يدعى توم ديلاني أرمل والذى يبدأ بكشف الأسرار المظلمة للأشخاص الأقربين إليه، بعد اختفاء ابنته، ويدور فى إطار دراما وتشويق.

ثانيا مسلسلMorocco: Love in Times of War ، على شبكة نيتفلكس، الذى طرح فى عام 2017، ويحتوى على 13 حلقة، ووصلت مدته إلى ساعة و 10 دقائق.

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المسلسل من بطولة Amaia salamanca، أليكس جارسيا، فيرونيكا سانشيز، Álex Gadea، فيسنتي روميرو، أليسيا روبيو، آنا مولينر، كريستوبال سواريز، سيلفيا ألونسو.

ويدور في مدينة مليلة الإسبانية، بالمغرب، خلال حرب الريف في عشرينيات القرن العشرين، حيث يتأقلم الممرضون الإسبان المتطوعون الذين ليس لديهم خبرة مع حياتهم الجديدة.

كما استجابت شبكة Netflix لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪، ولكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " forbes"، وردا على طلب مفوض الاوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي لـ Netflix] ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة Netflix البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا."

ومن الواضح من هذه الكلمات أن القرار تم اتخاذه بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذي قام بـ طلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، ولكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD،والتىتستهلك نسبة كبيرة من الانترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".