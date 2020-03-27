شكرا لقرائتكم خبر عن بيسلى نفسه فى العزل.. خالد راغب علامة يستبدل الأوزان بوالدته لأداء تمريناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل خالد راغب علامة، ابن الفنان اللبنانى راغب علامة، فترة العزل المنزلى المفروضة فى لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأداء تمريناته الرياضية التى لم يتوقف عن أدائها رغم عدم تمكنه من الوصول لصالة ألعاب رياضية أو وجود أوزان لتساعده على القيام بتمريناته.





ولجأ خالد راغب علامة لطريقة طريفة لأداء تمريناته الرياضية، حيث ظهر فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يحمل والدته ويؤدى تمريناته بها بدلًا من استخدام الأوزان الحديدية، وكتب فى تعليقه على الفيديو "جيت بدّى اتمرّن، بس ما لقيت أوزان.. فحملت أمّى تمرّنت فيها.. تمرّنوا بالبيت، ما فى شى ما بينحمل يا جماعة.. الحجر المنزلى.. تمرن فى بيتك".

يذكر أن النجم راغب علامة كان قد انضم لحملات التبرعات الوطنية التى تقوم بها مختلف الجهات فى لبنان لمواجهة تفشّى وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً، "أود أن أحيى الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، وأضاف، "الشعب اللبنانى المنهوب والمسروق هو الذى وقف فى وقت الشدّة، وفى المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".

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وأضاف راغب علامة خلال مداخلة هاتفية على قناة mtv اللبنانية - الاثنين الماضى - "نحن بحاجة أن نكون يداً بيد لنتعاون فى تخطّى هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ 25 مليون ليرة، أخصّص منها 15 مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبى فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، ومبلغ 10 مليون ليرة للصليب الأحمر اللبنانى".





ودعا راغب علامة زملاءه الفنانين للقيام بمبادرات مماثلة، كتوزيع المساعدات الغذائية التى بدأ هو بتوزيعها منذ بداية الأزمة خصوصاً للعائلات المحتاجة والفقيرة والتى توقفت عن العمل بسبب الظروف الراهنة فى لبنان.

يشار إلى أن الفنان اللبنانى راغب علامة، كان قد قدم عدة نصائح لمتابعيه عبر تويتر، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، والبقاء على مسافة آمنة من أى شخص يعانى من أعراض مرضية، قائلاً: "بالوعى بنواجه كورونا"، وأضاف "بالوعى بنواجه كورونا بالوقاية فينا ننتصر على هذا فيروس الخطير أكيد فينا، بالمحافظة على نظافتنا وغسل اليدين بالماء والصابون، البقاء على مسافة آمنة من أى شخص يعانى من أعراض مرضية، تجنّب الأماكن المغلقة والمكتظة، عدم لمس أزرار المصاعد، مسكات الأبواب.. والتعقيم الدائم".