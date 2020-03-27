شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها "أون لاين" اليوم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة كندة علوش أنها ستحتفل اليوم بعيد ميلادها لأول مرة "أون لاين"، حيث ستظهر اليوم فى التاسعة مساء لجمهورها عبر حسابها، مع مجموعة من النجوم للاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت كندة علوش عبر "إنستجرام"، "اليوم الساعة 9 حاطلع لأول مرة لايف واحتفل بعيد ميلادى من البيت أونلاين وحيكون معى ضيوف نجوم ومؤثرين حيطلعو لايى من بيتهم يعايدوني ويحكولنا شوية اشيا مهضومة ومفيدة".

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كندة علوش

النجمة أصالة ردت عليها من خلال التعليقات قائلة "كلّ سنى وأنتى سالمة أختى الحبيبة الغالية .. وأنا يمكن أطلع وعايدك الله يسعد قلبك"، بينا قال الممثل محمد عبد الرحمن "كل سنة وانتى طيبة يا كندة وعقبال مليون سنة فى صحة وسعادة يارب أنت وحبايبك".



أصالة ومحمد عبد الرحمن

وكانت كندة علوش قد استجابت لتحدى "الملل"، الذى أطلقته هند صبرى عبر حسابها على "انستجرام"، ونشرت كندة صورة لها بطفولتها مع والدها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة "تحدي_الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة.. صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب ..بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".

كما قبلت الفنانة سلمي أبو ضيف التحدي ونشرت صورة من طفولتها، معلقة عليها :"قبلت تحدي هندوش ونشرت صورتي وانا طفلة كان عندي وجه جاد.. واتحدي أحمد السعدني وشيكو و هنا الزاهد و هدي المفتى وعمر سلامة".