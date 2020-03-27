محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نعى الفنان هاني رمزي، النجم جورج سيدهم، الذي رحل منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض".
ونشر "رمزي" صورة تجمعه بالنجم الراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامة يا أستاذى".
ورحل جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عُمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى
أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.
كانت هذه تفاصيل خبر "ربنا يصبرنا على فراقك".. هاني رمزي يعنى جورج سيدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.