فيه نجوم دمهم سم وبيطلع مواهب".. فيديوهات "تيك توك" في "ميزان النقد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استطاع تطبيق "تيك توك"، أن يستقطب عددا كبيرا من الجمهور وكذلك الفنانين، في الآونة الآخيرة، تزامنًا مع التزامهم بالبقاء في المنزل، في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) بين الناس.

قطاع كبير من الفنانين انضموا للبرنامج الشهير مؤخرًا، هذا البرنامج الذي يصفه البعض بأنه برنامج "المراهقين"، فضلًا عن الانتقادات التي وصفت محتواه بالرديء، وبغض النظر عما يقدمه البرنامج، سواء كان جيدا أم لا، هل إقبال الفنانين على استخدام البرنامج يعتبر تفريغ شُحنة في ظل الظروف الراهنة، وهل سيقلل من نجوميتهم؟

"الخليج 365" تواصل مع المخرج سامح عبدالعزيز والناقد طارق الشناوي والناقدة ماجدة خير الله للتعليق:



سامح عبدالعزيز

المخرج الكبير سامح عبد العزيز، اعتبر لجوء الفنانين لبرنامج "تيك توك"، جاء متأخرا للغاية، مؤكدًا أن البرنامج يحظى بشعبية وعالمية جارفة: "البرنامج ده عالمي ومُسلي ونجوم كتير عالميين موجودين عليه من فترة، والفنانين بتوعنا لجأولوا ليه متأخر".





وأضاف: "البرنامج ده بيظهر مواهب وبيطلع نجوم، واتجاه الفنانين ليه مؤخرًا ميقللش منهم أبدًا طالما مبيقدموش خلاله حاجة خارجة".

ماجدة خير الله

أما الناقدة الفنية ماجدة خير الله، فوصفت الأمر بالطبيعي، مؤكدة أن كل شخص لديه مطلق الحرية فيما يفعل، وأن انضمام الفنانين للبرنامج لا يتعلق بالوضع الحالي: "الموضوع طبيعي في أي وضع سواء الناس قاعدة في البيت أو لا، ومفيش حاجة اسمها برنامج مراهقين أو كبار، في حاجة اسمها أن أي شيء بيسعد الإنسان يعملوه".

وأضافت: "الفنانين ناس عادية بيزهقوا زي ما بنزهق، فيه اللي بيحاول يكتب واللي بيقرا واللي بيعمل فيديوهات، الجمهور له الحق في إنه ميتفرجش لو معجبهوش، وفي فنانين دمهم سم سواء على الشاشة او على البرنامج".

وتابعت: "منقدرش نقول لحد اعمل إيه أو متعملش إيه طالما في حدود اللائق والمسموح يبقى كل واحد حر".





طارق الشناوي

بينما رأى الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، أن الفنانين يبحثون عن النوافذ الأكثر إضاءة وشهرة ووهجًا ويراها الناس بكثرة: "هذا التطبيق مُشاهد جدًا وخاصة بين الشباب الذي يعد العنصر الحاسم والحاكم في الحياة الفنية تليفزيونية كانت، أو فنية أو درامية، أو موسيقية، ومسرحية، فالشباب يمثل 80 % من الجمهور".





واستشهد "الشناوي"، بأزمة أغنية "بنت الجيران"، قائلًا: "لما هاني شاكر هاجم (بنت الجيران) لحسن شاكوش، وبدأ يطارده، هنلاحظ حاجة مهمة جدًا، وهي إنه أغلب النجوم وعدد من المذيعيين رقصوا عليها، ونزلوا الغنوة على صفحاتهم، ومحمد رمضان اتفق معاه انه يغني تتر مسلسله الجديد، وأحمد حلمي شفناه مع شاكوش".



وشهد تطبيق "تيك توك"، تفاعل كبير من الفنانين في الآونة الأخيرة، أبرزهم: محمد هنيدي، هنا الزاهد، تامر حسني، ريهام أيمن، أحمد زاهر، درة، فيفي عبده، نيللي كريم، أحمد سعد، وحسن الشافعي، وغيرهم.