عبير فريد شوقي لـ"الخليج 365": والدي غيّر جلده.. وأحب له هذه الأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة عبير فريد شوقي، إن أسرة "الملك" الفنان الراحل فريد شوقي، كانت قد قررت أن يستمر الاحتفاء بمئوية ميلاده على مدار 2020.



وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها تسعد عند سماع حكايات الناس عن والدها في كل مكان تذهب إليه، مشيرة إلى أن الكل يسعى لمساعدتها بمجرد معرفتهم بأنها ابنة فريد شوقي، رغم مرور أكثر من 20 سنة على وفاته، وبدون أن تطلب منهم ذلك "بيقولوا دي من ريحة الملك".



وبسؤالها عن العمل الذي تفضل مشاهدته لوالدها، أجابت "كل مرحلة عمرية مر بيها، فيها أدوار بحبها، لأنه غيّر جلده كتير، بحب (جعلوني مجرمًا) و(صاحب الجلالة)، و(بالوالدين إحسانًا)".



جدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية احتفى بمئوية فريد شوقي، في دورته التاسعة التي أقيمت مطلع مارس الجاري، وذلك بحضور أسرته.