وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي منذ قليل، الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، خبر وفاة جورج، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كما نشر الخبر الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، عبر حسابه الرسمي على نفس الموقع.

وكتب عزوز "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير جورج سيدهم، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان".

جورج كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، له عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "30 يوم في السجن"، "أشجع رجل في العالم"، "الشقة من حق الزوجة"، "فرقة المرح"، المجانين التلاتة"، مسرحية "المتزوجون"، ومسرحية "موسيقى في الحي الشرقي".