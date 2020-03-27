أحمد كرارة لـ"الخليج 365": "حب عمري" واقعي جدا.. وهيثم شاكر لديه قاعدة جماهيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أكد الفنان أحمد كرارة، أن صديقه الفنان هيثم شاكر كان بمثابة مفاجأة بالنسبة له في التمثيل بمسلسل "حب عمري" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال كرارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "هيثم فنان شاطر جدا، وعلى المستوى الشخصي إنسان جميل جدا، وأخ، ومبسوط جدا بهذه التجربة التي تجمعني به وبهذا التعاون مع فريق عمل المسلسل".

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وتابع، أن هيثم شاكر لديه قاعدة جماهيرية جيدة "ومن زمان الناس بتحبه، مفيش خلاف عليه، والعمل ليس قائما على بطل واحد بل على ٢٠ بطلا".

وأضاف أنه يتوقع أن ينال المسلسل عقب عرضه على الشاشة إعجاب الجمهور، خاصة أنه عمل واقعي جدا، ويحمل قصص منفصلة عن بعضها بجانب وجود قصص متشابكة.

مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر وأحمد كرارة وسهر الصايغ ومنة فضالي، مي القاضي، أماني كمال، سامح الصريطي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبدالعزيز حشاد.