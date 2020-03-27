متأثرًا بفيروس كورونا.. وفاة الممثل مارك بلوم عن 69 عامًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف موقع "هوليوود ريبورتر"، عن وفاة الممثل الشهير مارك بلوم، عن عمر يناهز 69 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت زوجته لصحيفة "هوليوود ريبورتر": "مارك توفي يوم الأربعاء 26 مارس في مستشفى بنيويورك بسبب مضاعفات الفيروس التاجي الجديد".
مارك بلوم ولد في مايو 1950، وهو ممثل ومنتج أمريكي. عُرف بدوره في فيلم ""Crocodile Dundee، وفيلم " Desperately Seeking Susan"، ودوره في مسلسل "You".
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