وفاة الفنان جورج سيدهم وهاني رمزي ينعيه

نعى النجم هاني رمزي النجم القدير جورج سيدهم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر هاني صورة تجمعه بجورج، وعلق عليها، قائلًا: الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا

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على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا أستاذي.

يذكر أن الفنان القدير جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس،

التحق بالتمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.

تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.

في الرصيد الفني لـ جورج سيدهم 22 مسلسلًا، وأكثر من 60 فيلمًا، وأكثر من 20 مسرحية، بالإضافة إلى عشرات السهرات التليفزيونية.