فيديو .. أفا ماكس تتطرح أحدث كليبات أغانيها Kings & Queens

طرحت الفنانة العالمية أفا ماكس أحدث كليباتها، والذي يحمل أسم Kings & Queens، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية أفا ماكس طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Freaking Me Out، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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