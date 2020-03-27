بالفيديو.. هان شاكر يطرح "ادعوا لمصر" على يوتيوب



طرح الفنان هاني شاكر، دعاء بعنوان "ادعوا لمصر"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن "ادعوا لمصر" لإنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد المنشر في جميع بلدان العالم خلال الفترة الحالية. ويقول الدعاء :

يا رب مصر احميها يارب بارك فيها.. دي بلدنا غالية علينا.. دي امنا يا رب.. يارب انت الهادي.. استر واحمي بلادي.. من قلبي بدعي وانادي.. لمصرنا يا رب.. اقبل دعانا يا رب.. واحفظ بلادنا يارب.. يارب.. يا يا رب". دي بلدنا غالية علينا.. دي امنا يا رب.. يارب انت الهادي.. استر واحمي بلادي.. من قلبي بدعي وانادي.. لمصرنا يا رب.. اقبل دعانا يا رب.. واحفظ بلادنا يارب.. يارب.. يا يا رب".

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