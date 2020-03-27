رسالة رومانسية من عمرو يوسف إلى كندة علوش في عيد ميلادها

هنأ الفنان عمرو يوسف برومانسية زوته الفنانة كندة علوش، وذلك بمناسبة عيد ميلاها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر عمرو صورة تجمعه مع كندة وأهداها بكلمات مؤثرة قائلا: "كل عام وأنتِ بخير يامرسايا، وأتمنى لأحلامك تون حقيقة وكوني متأكدة دوما أني منهم". بكلمات مؤثرة قائلا: "كل عام وأنتِ بخير يامرسايا، وأتمنى لأحلامك تون حقيقة وكوني متأكدة دوما أني منهم". وكان فيلم "أولاد رزق 2" آخر ماركات عمرو السينمائية، والذي عرض في أدوار العرض السينمائية العام الماضي، ووصلت إيراداته إلى أكثر من 100 مليون جنيه، وشاركه البطولة الفنان "أحمد عز، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم" ومن إخراج :طارق العريان. آخر ماركات عمرو السينمائية، والذي عرض في أدوار العرض السينمائية العام الماضي، ووصلت إيراداته إلى أكثر من 100 مليون جنيه، وشاركه البطولة الفنان "أحمد عز، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم" ومن إخراج :طارق العريان.

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