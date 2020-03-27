بسبب شادر السمك .. حوار تاريخي بين أحمد زكي وكبار تجار الأسماك

تداول روَاد التواصل اللإجتماعي مؤخراً، حوار مفتوح بين الفنان الراحل أحمد زكي و أصحاب محال بيع الأسماك، وذلك بعد عرض فيلمه الشهير "شادر السمك"،

وجاء الحوار بعرض الأفكار ومفاتيح الشخصية التي اتبعها أحمد زكي في دوره في الفيلم ليخرج للجمهور بهذه الصورة، وفتح زكي النقاش دون شروط بينه وبين الحضور ليخرج بصورة مقنعة للمتابع، وان

كواليس الفيلم ليست مجرد مشاهد فحسب، بل هناك تفاصيل بين السطور يجب أن يمتلكها المشاهد ليأخذ الفيلم بصورة متكاملة.

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يحكي الفيلم عن عامل ريفي بسيط، يعمل لدى أحد اصحاب محال السمك المعروف بصيته الكبير ونفوذه وسيطرته على شادر السمك، ليقابل فتاة "جمالات" ويقف بجانبها

ليحميها من أباطرة سوق السمك، ويعاونها في ازدياد حجم بيعها وسط أسماء التجار ، وتنشأ بينهما قصة حب،وبمرور الوقت يتذوق "زكي" معنى السلطة والنفوذ والاموال، ويبدأ بممارسة بطشه وأنانيته واتباع سياسة الإحتكار مع "جمالات"، ويتكبًر على أصله ونشأته وينفصل عنها ويتزوج بـ"سوزي" إبنة أحد كبار رجال الأعمال.

شاركه في البطولة "نبيلة عبيد، محمد رضا، علي الشريف، شوقي شامخ، محمد رضا، من تأليف:نبيل نصَار، وإخراج:علي عبد الخالق، وتم عرضه عام 1986.