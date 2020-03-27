تداول روَاد التواصل اللإجتماعي مؤخراً، حوار مفتوح بين الفنان الراحل أحمد زكي و أصحاب محال بيع الأسماك، وذلك بعد عرض فيلمه الشهير "شادر السمك"،
وجاء الحوار بعرض الأفكار ومفاتيح الشخصية التي اتبعها أحمد زكي في دوره في الفيلم ليخرج للجمهور بهذه الصورة، وفتح زكي النقاش دون شروط بينه وبين الحضور ليخرج بصورة مقنعة للمتابع، وانكواليس الفيلم ليست مجرد مشاهد فحسب، بل هناك تفاصيل بين السطور يجب أن يمتلكها المشاهد ليأخذ الفيلم بصورة متكاملة.
يحكي الفيلم عن عامل ريفي بسيط، يعمل لدى أحد اصحاب محال السمك المعروف بصيته الكبير ونفوذه وسيطرته على شادر السمك، ليقابل فتاة "جمالات" ويقف بجانبهاليحميها من أباطرة سوق السمك، ويعاونها في ازدياد حجم بيعها وسط أسماء التجار ، وتنشأ بينهما قصة حب،وبمرور الوقت يتذوق "زكي" معنى السلطة والنفوذ والاموال، ويبدأ بممارسة بطشه وأنانيته واتباع سياسة الإحتكار مع "جمالات"، ويتكبًر على أصله ونشأته وينفصل عنها ويتزوج بـ"سوزي" إبنة أحد كبار رجال الأعمال.
شاركه في البطولة "نبيلة عبيد، محمد رضا، علي الشريف، شوقي شامخ، محمد رضا، من تأليف:نبيل نصَار، وإخراج:علي عبد الخالق، وتم عرضه عام 1986.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب شادر السمك .. حوار تاريخي بين أحمد زكي وكبار تجار الأسماك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.