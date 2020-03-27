اليوم.. بالتعاون مع مؤسسة س .. انطلاق عروض مهرجان المسرح العالمى أون لاين

تبدأ مؤسسة س للثقافة والإبداع المنظمة لمهرجان المسرح العالمى أون لاين، وبالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء للمسرحي العربي بتونس، بث العروض المسرحية المشاركة على صفحات المهرجانين في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة الموافق 27 من مارس الجاري، والذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان: "إنه تم اختيار 15 عرضا مسرحيا لتقديم ثلاث عروض يوميًّا في الفترة من 27 وحتى 31 مارس الجاري على صفحتى المهرجانين في تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أن تقام المناقشات أون لاين عقب كل عرض".

وأضاف الهواري "أن فكرة المهرجان لاقت نجاحًا كبيرًا خاصة وأنه أول مهرجان مسرحى يتم تنظيمه على مستوى العالم ورغم العروض التى تقدمت للمهرجان ووصل عددها إلى أكثر من 250 عرض، إلا أن أيام العروض المحددة جعلتنا نقدم 15 عرضا فقط".

وتابع : "تشارك مصر بأربع عروض هى العرض المسرحي "عقول" من إنتاج المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب لفرقة "أنا كوندا" المسرحية من تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة بطولة فاطمة حسن، عبدالرحيم عطا، مدحت محمد، يوسف محمد، خالد علي، عبدالرحمن عطا، إبراهيم صابر، كارم عطا،

منصور محمد.أيضا العرض المسرحى "أم العدانى" لفرقة فرقة كراكيب المسرحية من تأليف ورشة مؤسسة س للثقافة والإبداع وإخراج محمد سامح، وبطولة علاء سلامه، مكاريوس إسحاق، سهيله مصطفى، محمد عاشور، عبدالله محمد، فارس ناصر، شروق أحمد، سيف العربي، يوسف هيثم، هدير أحمد، هند بدر.عرض "مولد سيدى الهذيان" من تأليف أحمد إسماعيل، وإخراج شاذلي صالح، وبطولة أحمد حفنى، رجب محمد شلقامى، عمر محمود حافظ، أحمد محمد السيد، حسام عبدالرحمن، عادل محمد، رويد يسرى، مروة مجدى، شروق عبدالرحيم، فاطمة مصطفى، ياسمين أحمد، أميمة محمد، إسراء الشريف موسيقى، على حسن، ديكور حسام إبراهيم ودينا فؤاد.بالإضافة إلى العرض المسرحى "داليدا" لفرقة ستورم تأليف أحمد الغندور، ومن إخراج إسلام عبد الجواد وبطولة كريم محمد، محمد طارق، مروة على ورئيس الفريق ومؤسسه محمد الجمسي.