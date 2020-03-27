خاص الفن –هل تلتزم روبين عيسى بالحجر المنزلي؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​روبين عيسى​ لموقع "الفن" أنها ملتزمة كامل الالتزام بالحجر الصحي المنزلي في مدينة طرطوس الساحلية، مشيرة إلى كل الناس في محيطها ملتزمون بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنها متخذة كافة الاحتياطات الصحية من تنظيف وتعقيم، وأنها لا تخرج من المنزل أبداً، متمنية أن تمر هذه المحنة على خير، داعية جميع الناس بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وعلقت على إيقاف تصوير جميع المسلسلات السورية قائلة: "ربما يكون هذا القرار صعب على الدراما السورية، لكنه صائب في الوقت نفسه لأن صحة وحياة الناس هي الأهم، وباقي الأمور مجرد تفاصيل لا تهم".

ويشار إلى أن روبين تغيب عن الموسم الرمضاني المقبل بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل بسبب التزامها بعروض مسرحية "هوى غربي" مع المخرج غسان مسعود، علماً أنها شاركت في بطولة الفيلم القصير "عنها".

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