ميرنا وليد - بيروت - اشادت الممثلة التركية ​ميليسا سوزان​ بزميلها الممثل التركي ​كينان أميرزالي أوغلو​ بعد مشاركتها التمثيل معه في مسلسل "ألف"، معبرة عن سعادتها الكبيرة بذلك، مشيرة ايضا الى انه شخص كوميدي خلف الكواليس عكس مظهر شخصيته القاسية التي يطل بها على الجمهور، قائلة: "لا تنخدعوا بمظهره القاسي فهو شخص كوميدي خلف الكواليس".

الجدير ذكره ان كينان الشهير بـ "إيزل" في العالم العربي انتقد مؤخرا سياسة رئيس جمهوريته رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب تدخله في الحرب السورية، داعيا اياه بأن يسحب الجنود الأتراك من سوريا ووضعهم فقط على الحدود التركية لحمايتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركته التمثيل..زميلة "إيزل": "لا تنخدعوا بمظهره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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