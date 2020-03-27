انتشار خبر وفاة تيتا لطيفة..وهذه حقيقته

ميرنا وليد - بيروت - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبراً عن وفاة ​تيتا لطيفة​، وانهالت التغريدات الناعية لها.

ولكن في الحقيقية تيتا لطيفة تتواجد في منزلها وهي بخير.

وكانت الشائعة قد انتشرت لأن سيدة أخرى تُنادى بتيتا لطيفة، فارقت الحياة قبل أسبوع وهي غير مشهورة.

ولاقت تيتا لطيفة الشهرة حين تقدمها في العمر، وقدّمت في السنوات الماضية برنامج طبخ يحمل إسم "عنار لطيفة" على قناة الـ OTV.

وشاركت تيتا لطيفة في المسلسلات أيضاً ومنها "شنكبوت" الذي حقق نجاحات وحصد جوائز عالمية، واطلت تيتا لطيفة عبر الإعلانات، والأفلام والكليبات.

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