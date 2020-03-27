هاني شاكر يُغني لمصر ويدعو الله بأن يحميها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​هاني شاكر​ مقطع فيديو جديد له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر غنائه لمصر بأن يحميها الله من ​فيروس كورونا​ الذي ينتشر في كافة انحاء العالم.

وتقول الأغنية: "يارب مصر احميها، يارب بارك فيها، دي بلدنا غالية علينا، دي امنا يا رب، يارب انت الهادي، استر واحمي بلادي من قلبي بدعي وانادي لمصرنا يارب، اقبل دعانا يا رب، واحفظ بلادنا يارب".

الجدير ذكره ان هاني شاكر صوّر مؤخرا اغنية " كيف بتنسى"، من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، ومن إخراج هنا حافظ.

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