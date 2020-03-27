ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي ​ديفيد بيكهام​ فيديو جديد على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه برفقة ولديه روميو وكروز وابنته هاربر وهم يصفقون، تقديراً وتحية للعناصر الطبية و لكل من يشارك في نظام الرعاية الصحية في بريطانيا، الذين يتصدوا ل​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد – 19".

وغاب عن الفيديو ابن ديفيد بيكهام "بروكلين" حيث أنه يتواجد في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد صورت الفيديو فيكتوريا التي كانت تعلق خلال التصفيق بكلمات شكر لكل طاقم الرعاية الصحية.

خطوة ​عائلة بيكهام​ تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد NHS تحت شعار "صفقوا لمن يهتم بنا "Clap For Our Carers" .



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كانت هذه تفاصيل خبر عائلة بيكهام تشارك في التصفيق للعناصر الطبية في بريطانيا..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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