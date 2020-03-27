ميرنا وليد - بيروت - بعد كشف ​رئيس وزراء بريطانيا ​بوريس جونسون​​ عن إصابته بفيروس كورونا، أعلن قصر بكنغهام يوم الجمعة من خلال متحدث باسم القصر أن آخر لقاء بين ​الملكة إليزابيث الثانية​ ورئيس الوزراء بوريس كان في 11 آذار/مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها.

وأكد المتحدث أن الملكة تتمتع بصحة جيدة.

وكان قد صرح بوريس:"على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية، أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة ​رئيس وزراء بريطانيا بالكورونا..الكشف عن لقاء تم بينه وبين الملكة إليزابيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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