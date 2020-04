تراند اليوم : عائلة الموزز بتسلي الأمريكان فى زمن كورونا – خناقة وضرب بين بنات كارداشيان

نشبت مشاجرة بالأيدى بين الشقيقتين كيم وكورتنى كاردشيان، فى مقطع فيديو دعائى لبرنامج عائلة آل كاردشيان keep up with the kardashians ، الذى نشرته كورتنى عبر حسابها الشخصى على “تويتر”، وفيما لم نشهد خلافًا بين آل كاردشيان مثل هذا منذ معركة بنتلى عام 2008، فإن كورتنى كاردشيان وجدت نفسها بالليلة الأولى بالموسم 18 من البرنامج، فى مواجهة مع شقيقتها كيم كاردشيان، ليدخل الثنائى فى مشاجرة جسدية بعد جدال حول أخلاقيات العمل.

وفى حين أن هذا الأمر قد يكون مفاجئًا للبعض، حيث إن كاردشيان جينرز قريبون ومخلصون لبعضهم، ومن المعروف أن أولئك الذين تابعوا الحلقة كان بإمكانهم توقع هذه النتيجة