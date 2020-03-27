بيري إدواردز حبيبة زين مالك السابقة منهارة في الحجر المنزلي



تحدثت المغنية العالمية ‏بيري اداوردز عن معاناتها مع صديقها تشامبرلين نتيجة الحجر المنزلي وقالت إنها باتت تشعر انها ليست أكثر من ربة منزل.

وتابعت متحدثة عن معاناتها مع صديقها "حرفياً يأكل أي شيء يجده في المطبخ أصبحت أشعر وكأني ربة منزل لا تفعل شيء إلا الطبخ والتنظيف. فلا أكاد أجلس وأسترخي إلا ويصرخ وهو يلعب"توقف مكانك، انه خلفك" Advertisements وأضافت " كنت قريبة جداً من حرق البلايستيشن وتمزيق أسلاكها".

بيري لويز ادواردز ، من مواليد 10 يوليو 1993، من ساوث شيلدز في المملكة المتحدة وهي عضوة في فرقة ليتل ميكس البريطانية مع جيسي نيلسون و جايد ثيروال و لي آن بينوك الفائزة بالمركز الأول في برنامج المواهب اكس فاكتور عام 2011، و كانت على علاقة حب دامت طويلاً مع عضو فرقة ون دايركشن زين مالك انتهت بالإعلان عن خطوبتها في حفل الإعلان عن الفيلم الوثائقي لفرقته هؤلاء نحن.

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