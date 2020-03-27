تصريح صادم لبطلة مسلسل Friends



قالت الممثلة البريطانية ‏كورتني كوكس بطلة مسلسل Friends، أن لديها ذاكرة سيئة وأنها نسيت أحداث المسلسل تماماً.



وقالت إنها قررت أن تقضي الحجر المنزلي بمشاهدة المسلسل كاملاً من جديد.

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الممثلة البريطانية ‏كورتني كوكس بطلة مسلسل Friends



يذكر أنه كان من المقرر تصوير حلقة جديدة من المسلسل تجمع كل الطاقم القديم من بينهم جينيفير انيستون، الا ان التصوير تأجل بعد انتشار فايروس كورونا في اميركا.



ولم يعرف موعد تصوير الحلقة بعد، إلا أن التأخير كان لصالح كوكس التي سيتسنى لها متابعة الاجزاء كلها.