وفاة نجم مسلسل You بفايروس كورونا

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توفى الممثل المسرحي والسينمائي الأمريكي، مارك بلوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
بلوم فارق الحياة عن عمر ناهر 69 عاماً، ولد في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وشارك في أكثر من 80 عملاً، بين مسلسلات وأفلام، فضلاً عن أعماله المسرحية.
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أول فيلم شارك فيه بلوم كان "Lovesick" عام 1983، وآخر عمل شارك فيه كان مسلسل "Billions" الذي عرض العام الحالي، وكان قد انتهى من تصوير فيلم "The Pleasure of Your Presence" ولكنه لم يعرض بعد.
يذكر أن بلوم شارك اخيرا في الموسم الاول من مسلسل You ولعب دور صاحب المكتبة.
الممثل المسرحي والسينمائي الأمريكي مارك بلوم
يشار الى أن العديد من صناع السينما العالميين أصيبوا بفيروس كورونا، منهم الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، والممثل البريطاني إدريس إلبا، والممثل النرويجي كريستوفر هيفجو، والمغني جاكسون براون.
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