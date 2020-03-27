فيديو: مريم نور قبل ٨ سنوات تحدثت عن كورونا لن تصدق ما قالته

نشرت الإعلامية كارين سلامة مقطع فيديو على إنستغرام لمقابلة اجرتها عام ٢٠١٢ مع مريم نور وكتبت تعليقا عليها " من أكثر من 8 سنوات، خلال برنامجي "برايك" كنا نتحدث انا وضيفتي مريم نور عن فيروس كورونا يللي كان موجود. هلق اكيد كلنا منعرف انو كورونا المستجد يللي عم منعاني منه اليوم هو النسخة الجديدة منه، بس الغريب بالموضوع انو ليش بوقتها ما انتشر مع انو كان عنده نفس الصفات؟".



نور تحدثت في المقابلة عن كورونا وقالت "كذبة.. كل مرض بيجيب مرض أخطر منه، بعدين كل كذبة أكبر وكل مرض أكبر. هيدي سمّوها كورونا مورونا".

وسردت مريم نور "سنة 1974 انا جيت على الهرمل وكان في 11 إصابة وصحّوا. كانوا يسموا الكورونا بغير أسماء".

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وعندما سُئلت "لماذا يتوفى المصابون بكورونا؟"، أجابت مريم نور "لأنها مؤامرة.. كنا 300 مليون نسمة على ايام بوذا، اليوم أصبحنا 7 مليار. ما بقى تكونوا ضحية".