صور: هكذا يقضي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري وقتهما في الحجر المنزلي



نشر رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، صورة له من منزله وهو يمارس الرياضة. وقال إنه يلازم منزله، ويمارس التمارين من داخل المنزل كما بقية اعماله، داعيا متابعيه الى البقاء في المنزل، وممارسة الرياضة حفاظا على صحتهم ولتقوية مناعتهم.



اول من استجاب لطلب ابو هشيمة، خطيبته الفنانة ياسمين صبري، التي سارعت الى نشر صورتها وهي بجانب الة المشي داخل المنزل.



ويعرف عن ياسمين حبها للرياضة وممارستها دائما، وقد اعلنت سابقا انها تفضل الارتباط برجل رياضي.



وقد اعتبر المعلقون صورة ياسمين نوعا من قبول التحدي، وحث المتابعين على ممارسة الرياضة داخل الحجر المنزلي.

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يذكر ان ياسمين وابو هشيمة قررا الزواج بعد شهر رمضان المبارك.