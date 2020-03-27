هذه أول وظيفة رسمية لميغان ماركل بعد تخليها عن مسؤولياتها الملكية!



أعلنت شركة ديزني اليوم الخميس عن أول وظيفة لميغان ماركل زوجة لأميرهاري بعد تخليهما عن صفتهما الملكية، وقالت ديزني إن ميغان ماركل علقت بصوتها على فيلم وثائقي جديد من إنتاجها ويتناول حياة الأفيال.

وأشارت إلى أن الفيلم سيتوفر عبر خدمة البث الرقمي ديزني بلس اعتبارا من 3 أبريل المقبل.

ويتتبع الفيلم عائلة فيل في رحلة على مسافة (1600 كيلومتر) عبر صحراء كالاهاري.

Advertisements

وذكرت شركة ديزني حينها أن ميغان لن تتلقى مقابلًا ماديًا بل ستقدم الشركة تبرعًا مقابل تسجيلها الصوتي لإحدى المؤسسات الخيرية للحفاظ على البيئة، والتي تعمل على حماية الأفيال من الصيد، حيث لميغان والأمير هاري مجهودات بارزة في حماية الحيوانات، فقد سافرا من قبل إلى بوتسوانا في إفريقيا لمساعدة منظمة ”فيلة بلا حدود“، وهذا الأمر هو الذي دفع صانعي الأفلام مارك وفانيسا بيرلويتز للاتصال بميغان والتعاقد معها من أجل السرد الصوتي لفيلم Elephant.