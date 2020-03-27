هل تخطى الأمير تشارلز الآخرين أثناء فحص كورونا؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعزل الأمير البريطاني تشارلز، نفسه حاليا في عزل صحي بعد تأكد إصابته بفيروس كورنا المستجد “كوفيد – 19” وظهور نتيجة إيجابية لعينة التحليل الخاصة به.
ووفقا لـ”رويتر” فقد أفادن بريطانيا أن الأمير تشارلز ولي العهد لم يتخط الآخرين للخضوع لفحص فيروس كورونا، وإنما كانت حالته والأعراض التي ظهرت عليه مطابقة لمعايير الفحص.
”كلارنس هاوس” مقر إقامة الأمير تشارلز، كان قد أعلن هذا الأسبوع أن ولي العهد البريطاني مصاب بفيروس كورونا لكنه في صحة جيدة ويعزل نفسه حاليا في اسكتلندا ويعاني من أعراض بسيطة.
وردا على سؤال عن سبب إجراء فحص لتشارلز فيما لم يحدث ذلك لملايين العاملين في القطاع الطبي، قال إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشئون الصحة قال: على حسب ما فهمت السبب هو أن الأعراض التي ظهرت عليه وحالته كانت مطابقة للمعايير.. أمير ويلز لم يتخط الآخرين.. بحسب محطة “سكاي نيوز”.
يشار إلى أن بيان صادر عن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، جاء فيه أن أمير ويلز كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض، مشيرًا إلى الأمير تشارلز البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية.
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