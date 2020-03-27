وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بطل مسلسل «You» بسب الكورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفى الممثل والنجم الأمريكى مارك بلوم، وذلك جراء مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث رحل عن يناهز 69 عامًا، وقد كان بلوم معروفًا بمشاركته فى أفلام مثل “Desperately Seeking Susan” و”“Crocodile Dundee، بالإضافة إلى مجموعة من مسرحيات Broadway والإنتاج المسرحى والأعمال التلفزيونية.

وأكدت ريبيكا دامون، نائبة رئيس شركة SAG-AFTRA، بحسب ما نقله موقع “usatoday”، وفاة مارك بلوم، وقالت “مع هذا الحزن الشديد، أكتب لأشارككم الأخبار التى تفيد بوفاة صديقنا وعضو مجلس الإدارة السابق مارك بلوم نتيجة مضاعفات فيروس التاجية.

وجاءت أخبار وفاة بلوم بعد الإعلان، مؤخرا، عن وفاة الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى، وكان قد ظهر بلوم” لأول مرة فى برودواى، عام 1977 فى فيلم “The Merchant”، كما ظهر فى أعمال منها “Lost in Yonkers” و“The Best Man”، فيما كان آخر ظهور له على كان عام 2013 فى “The Assembled Parties”.

وظل مارك بلوم ممثل حتى النهاية، حيث كان آخر ظهور له خارج برودواى فى “Fern Hill” فى سبتمبر، ويقول التقرير إنه على الشاشة الفضية، كان معروفًا بـ“Crocodile Dundee” و“Desperately des Susan” و“Shattered Glass”، كما كان عنصرًا أساسيًا فى التلفزيون، بما فى ذلك دور حديث فى فيلم “you” بصفته مالك مكتبة Moody، وقد ظهر أيضًا فى “Fraiser” و“Hulu’s” وMozart in the Jungle وHBO’s “The Sopranos.

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كما أعلن مسرح Playwrights Horizons عن وفاة “مارك بلوم”، عبر موقع “تويتر”، وقال: “بالحب والقلوب، يشيد Playwrights Horizons بذكرى مارك بلوم، وهو صديق عزيز منذ فترة طويلة وفنان بارع اجتاز هذا الأسبوع.. شكرًا لك مارك على كل ما قدمته إلى مسرحنا، وإلى المسارح والجماهير فى جميع أنحاء العالم.. سنفتقدك”.

وتابعت دامون، : كان مارك عضوًا فى نقابة ممثلى الشاشة وعضو مجلس إدارة SAG-AFTRA الذين عملوا فى الفترة من 2007 إلى 2013، وبطل عاطفى للاندماج، ومناصر دؤوب للأعضاء.. أولئك منا محظوظون بما يكفى لأن يعرفوا أنه سيكون كنز ذكرياتنا عن ممثل موهوب، معلم رئيسى، صديق مخلص وإنسان جميل”.

وأضافت دامون: فى ملاحظة شخصية.. كنت أقدر دائمًا إدراك مارك الواضح للمواقف المعقدة.. لقد كان يتحدث دائمًا عن الحقيقة ويؤدى خدمة رائعة فى إبلاغ أعضاء مجتمعنا حول خصوصيات الاتحاد ومغادره كلما سنحت له الفرصة.. كان مارك ذكيًا ومضحكًا وممثلًا حقيقيًا.. وسيفتقد بعمق.. أفكر فيكم جميعًا”.

ومن جانبها غردت الممثلة جوديث لايت أيضا، وقالت: مارك بلوم، كريم للغاية، لطيف جدًا، متواضع جدًا، موهوب جدًا.. كان وقتنا معًا فى مسرحية” The Assembled Parties “فى MTC فرحة حقيقية.. أتمنى أن يرقد بسلام.. مع العلم أنه غير حياة الكثير والكثير من الناس، وأنا بينهم.