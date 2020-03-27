كيفانج تاتليتوج وزوجته ينعزلان عن العالم في غابة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان التركي كيفانج تاتليتوج وزوجته، منسقة الأزياء باشاك ديزر، اعتزال تفاصيل حياتهما اليومية مؤقتاً، والانعزال عن العالم تطبيقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية بضرورة العزل المنزلي لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

كيفانج اختار أن ينعزل عن العالم في منزله الخشبي الواقع في غابة كيميربرجاز، حيث الطبيعة والهواء الطلق، بعيداً عن أي ضجيج أو ضوضاء، وهروباً من أي زيارة مفاجئة لصديق او حتى قريب في منزلهما، حيث يكتفي الثنائي بالاطمئنان على أفراد عائلتهما عبر الموبايل.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، كما عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.

نجم «العشق الممنوع» يخوض مغامرة جديدة من خلال اتفاق مثير مع شركة «هارلي دافيدسون»، ويتضمن الاتفاق جولتين ستنظمهما الشركة خلال شهري يونيو وأغسطس بدول متنوعة في أوروبا منها فرنسا، بلجيكا، في الجولة الأولى وكرواتيا، وإيطاليا في الجولة الثانية، بالتعاون مع 20 شخصية عالمية من مختلف المجالات، أبرزهم، النجم الوسيم المعروف بعشقه للدرجات النارية، ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة الجولة الأولى 295 ألف يورو، والثانية 255 ألف يورو .