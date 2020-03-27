الفنان خالد عبدالرحمن يكشف سبب مخالفته لقرار حظر التجول.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان السعودي خالد عبدالرحمن مع أحد رجال الأمن، في وقت حظر التجول، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الجمهور.

الفنان السعودي خرج عن صمته ليكشف ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، حيث قال إنه يوم الإثنين الماضي، غادر مستشفى الحرس الوطني بعدما أخذ دواء الحزام الناري، وذلك قبل العصر، حيث كان مسافراً للقصيم.

وأضاف أنه صلى المغرب في بريدة، ثم استوقفته بعدها نقطة تفتيش للحرس الوطني، واستوضحوا منه عن أسباب عدم التزامه بقرار حظر التجول، فشرح لهم من أين جاء وسبب خروجه، مؤكدا أنهم تجاوبوا معه مشكورين، ووصفهم بأنهم رجال أمناء وأفياء لخدمة دينهم ووطنهم.

عبدالرحمن أنهى حديثه بمهاجمة أصحاب البلبلة، وطالبهم بالتوقف عما يفعلونه، مشددا على أن رجال الأمن يقومون بأداء الواجب ولا يعنيهم صغيراً أو كبيراً.

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وخالد عبدالرحمن فنان سعودي ولد في الرياض في 22 أبريل عام 1965، في البداية كان يقوم بتأليف الأشعار فقط دون أن يفكر في الغناء وقام بعرضها على عدد من الفنانين المبتدئين، لكنهم رفضوها لأنه لم يكن مشهوراً وقتها، وبالتالي قرر أن يغنيها بنفسه.

وبعد سنوات من النجاح والشهرة أصبح الكل يطلب أشعاره، مشيراً أن المطربين يبحثون عن اسم الشاعر قبل أن يبحثوا عن كلماته، بدايات اهتمامه بالتلحين تعود لنهاية عام 1985، بعد أن اشترى العود وبدأ في تعليم نفسه بنفسه، ولكنه فشل فقام بتكسير العود، وكرر هذا الموقف أكثر من خمس مرات حتى أتقن العزف على العود، وأضاف أنه باع سيارته واقترض من أصدقائه من أجل توفير نفقات إنتاج أول ألبوم له بعنوان “صارحيني”.

تميز بتلحين أغلب أغانيه بالإضافة لكتابة القصائد فهو شاعر، ويعتبر فنان شامل يقيم بعض الأمسيات الشعرية ويعشق الرحلات البرية والصيد، حينما تعلم العزف على العود، تأثر بالفنانيّن سلامة العبد الله وحمد الطيار وبشير شنان.