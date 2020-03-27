مجد القاسم ينتهى من تسجيل أغنية «خليك في البيت».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

في ظل الجهود المبذولة من الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، ومن منطلق خدمة المجتمع، أعد نادي ر”وتاري هليوبولس النزهة” والفنان السوري مجد القاسم أغنية جديدة باسم “ليك في البيت”، وذلك لحث الشعب علي الجلوس في منازلهم لمنع انتشار الفيروس و السيطرة عليه.

وأغنية “خليك في البيت” من تأليف صلاح عطية، وتلحين مجد القاسم، وتوزيع خالد عرفة، وتم تسجيلها باستوديو مقام، وحضر التسجيل من روتاري هليوبولس النزهة الرئيس السابق مايكل نصيف، والموزع خالد عرفة.

وكان المطرب السوري مجد القاسم قد طرح في شهر أكتوبر الماضي أغنية وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، تحمل عنوان “مصر العظيمة”، وتم التسجيل داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بالجيزة، والأغنية من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى.

وجاءت كلمات أغنية “مصر العظيمة” كالتالي: “مصر الحياه.. مصر التاريخ.. مصر العظيمه.. فيها الرجال.. زى الجبال.. قوة وعزيمة.. يا ايها السادة الكرام.. مصر المحبة والسلام.. وع الدوام الى الأمام.. ولا أي حاجه تهزها.. كبيره إسماً والمقام.. العالية فوق وصف وكلام.. افعال وقد القول تمام.. الله بعزه يعزها.. يا ام الهرم والنيل.. يا ام الكرم بدليل.. مالكيش يا غالية بديل.. انتى ام الدنيا مصر.. فيكي الغريب سلطان.. خيرك في كل مكان.. عشق الوطن ده إيمان.. انتى ست الكل مصر”.