بعد 7 أيام حجر منزلي.. ياسمين رئيس: حاسة أنه قريبًا هنقول شكرا كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، تفاصيل قضائها 7 أيام في الحجر المنزلي وذلك بعد عودتها من السفر خلال الفترة الأخيرة.

ياسمين رئيس، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “إحساس غريب جدا ولخبطه كتير لسه مش عارفه أفسرها،، بس القعدة في البيت بتخلي الواحد يركز أكثر في حاجات كان شاغل نفسه عنها بزحمة الحياة حاسة أنه قريباً هنقول شكرا كورونا”.

من ناحية أخرى، تعود ياسمين رئيس للتعاون مع زوجها المخرج هادي الباجوري، للمرة الرابعة، في فيلم “جارة القمر”.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل “عرض خاص”، ثم فيلم “واحد صحيح”، ثم ‏بطولة فيلم “هيبتا المحاضرة الأخيرة‎”.‎

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فيلم “جارة القمر” بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى ‏وشادي ولكن يحدث ما غير متوقع.

وكان أخر أعمالها فيلم “لص بغداد”، وهو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ويدور حول مغامرة كوميدية لمجموعة من اللصوص الذين يحاولون الوصول لمقبرة “الإسكندر الأكبر” لسرقتها، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجي فيلمز.

وتم عرض الفيلم في مجموعة من الدول العربية وحقق نسب نجاح كبيرة وشارك الفنان محمد إمام، وبعض أبطال الفيلم في العروض الخاصة التي أقيمت في هذه البلاد ومنها الإمارات والأردن.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس،، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن،الشهير بـ توتا، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وآخرين.

كما تشارك الفنانة ياسمين رئيس، في بطولة فيلم “الحارث” إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة أسماء جلال، و العمل من إخراج محمد نادر في أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.