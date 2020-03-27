نهال عنبر تحيي ذكرى رحيل والدتها وتنشر صور قديمة لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية نهال عنبر، ذكرى وفاة والدتها، برسالة مؤثرة وصور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

نهال عنبر، علقت على الصور قائلة: “الذكرى السنوية لأمي الغالية التي علمتني الدين والأخلاق والمبادئ، نعم المربي الفاضل والحنية المفرطة والتضحية وحشتيني يا أمي لكن اللي مصبرني على فراقك إنك عند الرحمن الرحيم نسألكم الفاتحة والدعاء”.

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وكانت آخر أعمال نهال عنبر الدرامية مسلسل “حكايتي”، والذي شاركت فيه مع الفنانة ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الماضي، بجانب الفنانين أحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وجمال عبد الناصر، وإدوارد، وهنادي مهنى، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور قصة المسلسل حول تعرض الفتاة “داليدا” لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدتها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدها بسبب محاولات إجبارها على التنازل عن حقوقها وميراثها، فتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة وتنطلق الأحداث في إطار من التشويق الدرامي المثير.

كما شاركت مؤخرًا في تقديم برنامج “كلام ستات”، على فضائية “أون إي” مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة هيدي كرم، والمذيعة ندى رحمي، وكان يعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 5:00 مساءً، إلا أنه توقف مؤخرًا على أن يعود بعد شهر رمضان المقبل.