سعد الصغير ينتقد «تحدي الخير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان المصري سعد الصغير مبادرة «تحدي الخير» التي أطلقها بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتكفل بالأسر المتضررة من فترة العزل في المنازل في إطار التدابير الوقائية لمكافحة انتشار عدوى الكورونا.

الصغير رأى أن مساعدة الأسر الفقيرة واجبة في كل وقت، ولا يجب حصرها على حدوث أزمة ما، حيث كتب: «مساء الفل علي اخواتي وحبايبي بقول كل كلمه من كل قلبي في ظروف صعبه ما يعلم بها غير ربنا مش هقولكم انا هتحدي ولا هقول كام اسره ولا كام شخص حاجة واحده بس كنت كمان في مشهد من فيلم ابقي قابلني قولتها وانا في مشهد بتاع وانا في السجن».

Advertisements

وتابع: «لو كل واحد معا فلوس او غني ساعد حد فقير بس بحاجة بسيطه عمرنا ماهنوصل في الي احنا في اه احسن من ناس تانيه كتيره وبلاد تانيه كتير بس انا بتكلم في حاجة معينه الي هيا مش شرط حدث يحصل او حاجة كبيره تحصل والعالم شايفها فا تساعد علشان ظروف ما وبعد كدا تقول انا عملت الي عليا ياجماعه اقسم بالله الي بيعمل خير طول عمروو هيفضل في خير طول عمروو وكفايه السيره الحلوه وحب الناس بسيطه ومش هطول عليكو ياريت الناس الي بتعمل خير وتتحدي تعمل التحدي ده مع ناس الغلبانه التعبانه الي انا كنت واحد في يوم من الايام منهم مش ايام ولا شهور فقط».

مضيفاً: «ياريت نساعد بعض طول حياتنا افهم وخاليك عارف كدا هنموت كلنا وكلو هيبقا زي بعضو خالي الي معاك مايبقاش بتاعك انت وبس في غيرك محتاج ربع بسيط من الي معاك وانت خد الباقي ياعم واعمل الي انت عايزو . اتمنا كلامي يبقا مفهوم ويوصل لكل حد محترم اصيل بيعمل خير وبيحب الناس من قلبو بجد وطيب . وان شاء الله ازمه وهتعدي باذن الله ربنا هيكرمنا وهنبقا احسن ناس في الدنيا اللهم امين».

من ناحية أخرى، يشارك سعد الصغير في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ولاد إمبابة» أمام سمير غانم، فريدة سيف النصر، نادر أبوالليف، أحمد شيبة، برلنتي فؤاد، شمس، مراد فكري، عبدالله مشرف، إسماعيل فرغلي، محمود فارس،هاني الأسمر،أوكا، أورتيجا، محمد فاروق، يسرا المسعودي.