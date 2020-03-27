رياضة ميريام فارس في الحجر الصحي بالفستان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها بجانب من روتينها اليومي في فترة الحجر الصحي، التي التزمت فيها بالبقاء في المنزل.

ملكة المسرح نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تمارس بعض التمارين الرياضية في صالة الألعاب بمنزلها، وكان لافتاً ارتدئها لفستان رياضي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة الموضة الجديدة التي تطلقها الفنانة في العالم العربي، وقد ارفقت ميريام الفيديو بتعليق كتبت فيه: «الرياضة خلال الحجر الصحي غيييير».

يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني، بينما كانت حفلة عيد الحب هي آخر سهرة احيتها الفنانة في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة في الإمارات.

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من ناحية أخرى، تم الغاء حفل النجمة اللبنانية ميريام فارس الأخير، والذي كان من المقرر أن تحييه في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة، ضمن فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية، يوم 20 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المملكة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا عالمياً، حفاظاً على سلامة الجمهور.

ميريام كانت قد فاجأت متابعيها بصور طريفة وعفوية تجمعها بوالدتها ونجلها الوحيد «جايدن» خلال احتفال أسرة النجمة اللبنانية بعيد الأم، معلقة عليها: «يوم كان واحد من أسعد إيام حياتي، وما كان بدّي هالنهار يخلص، الله يحمي ويخلي كل أمهات العالم»، حيث هنأ متابعو الفنانة، ميريام ووالدتها بمناسبة عيد الأم، متمنيين للأخيرة وافر الصحة والسعادة، كما حرص أغلب متابعي النجمة اللبنانية على التغزل بجمال وأناقة والدتها.