- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حاولت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك نشر روح الايجابية واخراج محبيها ومتابعيها من أجواء أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم، بطريقة طريفة.
باميلا شاركت الفانز بمقطع فيديو لافت، ظهرت فيه ترقص مع والدها خلال تواجدهما في منطقة جبلية تغطيها الثلوج، حيث كان والد الفنانة الشابة يجهز لحفل شواء عندما دعته باميلا للرقص معها، واستجاب على الفور بشكل عفوي، معلقة عليه: «يبيّ يا أغلا روح على قلبي .. هيدا الڤيديو من شهر و هير أي أم عمبكتب ثروباك».
الفيديو عكس حيوية والد الممثلة اللبنانية بالرغم من تقدم عمره، حيث تمنى فانز باميلا لوالدها دوام الصحة والسعادة، مؤكدين أن هذا الفيديو منحهم قدر كبير من الايجابية والتفاؤل بعودة الحياة لطبيعتها من جديد عن قريب.
من ناحية أخرى، احتفلت باميلا الكيك مؤخراً بطرح فيلم جديد بعنوان «يوم إي يوم لأ» الذي شاركت في بطولته أمام زياد برجي، هشام حداد وختام اللحا وغيرهم، والفيلم من تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس
يُذكر أن باميلا كانت قد أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بعد تغريدة هاجمت فيها سيطرة ملكات الجمال على مجال التمثيل، معتذرة عن المشاركة في دراما رمضان 2020، حيث كتبت: «السّنة ما لح إقبل ولا عرض تمثيلي.. لا داخل شهر رمضان المبارك ولا خارجو !.. أول شي، نازل فيلمين لإلي السنة، ومتل العادة بفكّر بغيري وبقول ما لح آخد كل ل ل ل شي ، غير أنّ اصلاً ما أغراني شي من العروض اللي ٣/٤ بطلاتا صاروا “ميسّات لبنان”».
كانت هذه تفاصيل خبر باميلا الكيك في رقصة عفوية مع والدها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.