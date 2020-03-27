عبدالله بوشهري يودع الحجر الصحي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان عبدالله بوشهري خروجه من الحجر الصحي بعد مرور شهر على بداية عزله في أعقاب دخوله الكويت قادماً من إيران.

بوشهري نشر صورة تجمعه بشقيقه محمد بعد خروجه من العزل، معلقاً عليها: «الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرآ وزارة الداخلية شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني».

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يُذكر أن بوشهري تم احتجازه في الحجر الصحي فور وصوله إلى الكويت قادماً من إيران، نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في إيران، وعلى الرغم من الحظر المفروض على الإيرانيين من السفر حديثاً، إلا أن بعض المصادر أكدت أن حمل زوجة بوشهري للجنسية الكويتية، والتي كانت برفقته، ساعد على دخول الزوجين للكويت، في الوقت الذي استسلم فيه للإجراءات الأمنية والصحية المشددة للتأكد من سلامته وعدم اصابته بالفيروس المستجد عالمياً.

يُذكر أن عبدالله بوشهري يعيش ويستقر في الكويت منذ احترافه مجال الفن، وقد اعلن الفنان الشاب في أغسطس 2015 عن زواجه من فتاة كويتية من خارج الوسط الفني وفي 19 أكتوبر 2016 رزق بإبنته الأولى التي اطلق عليها اسم «داليا»، كما أنه شقيق الفنان محمود بوشهري.

من ناحية أخرى، يُعد مسلسل «الحلقة الأخيرة» أحدث الأعمال التي بدأ بوشهري في تصويرها مؤخراً، وهو من تأليف فهد العليوة ومن إخراج خالد الرفاعي، ويشارك بوشهري في بطولته إلى جانب شجون الهاجري، فهد العليوة، إنتاج شركة إيجل فيلمز لصاحبها اللبناني جمال سنان، ومن المنتظر عرض العمل خلال المارثون الرمضاني المقبل.