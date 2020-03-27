حارب «كورونا» في المطبخ على طريقة يارا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شجعت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها على ضرورة البقاء في منازلهم من خلال انضمامها لحملة «خليك بالبيت» لمكافحة انتشار وباء الكورونا.

يارا نصحت أيضاً متابعيها بالتغذية السليمة والصحية لتقوية جهاز المناعة، وشاركت الفانز بمقطع فيديو طريف لها من داخل المطبخ خلال اعدادها لوجبة من الخضروات، مشددة على أهميتها في مكافحة الفيروس المستجد، كونها من أهم مصادر تعزيز الجهاز المناعي، وذلك في تعليق كتبت فيه: «سمعوا منيح وشوفوا شو هوّي الدّوا اللي ضدّ الكورونا، بس قبل خلّيك بالبيت بليز، واطبخوا وكلوا أكل صحّي متلي».

الفنانة اللبنانية تتواجد حالياً في دبي، حيث صرحت يارا أن الحجر المنزلي لم يؤثر سلبياً عليها، ووصفت نفسها بالـ«بيتوتية»، في الوقت الذي شددت فيه على اشتياقها لعائلتها ومنزلها في لبنان، ولشقيقها في أمريكا، متمنية للجميع الصحة والسلامة.

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من ناحية أخرى، طرحت يارا أغنية جديدة بعنوان «حبيبي يا»، وهي باللهجة الخليجية، كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد، وويقول مطلعها: «يا حياتي يا.. غرامي يا.. حبيب وحب باقي يا هوايه يا.. غلايه يا.. قصيد وقلب طاهر يا فديتك يا.. حبيبي يا.. شعور وحب راقي من ألِف لِـ الياء.. يا مبدأ محبّه وإنته آخر».

وعن انتقادات طرحها للأغنية في هذه الفترة الحرجة التي ينشغل فيها العالم بأخبار «كورونا»، قالت يارا: «لست ضد أن يطرح الفنان أعمال جديدة في ظلّ هذه الأزمة التي نعيشها، وهذا ليس خطأ برأيي، فأنا شخصياً أدخل إلى “يوتيوب” وأستمع إلى الموسيقى لتغيير مزاجي من كل شيء سيء».

يارا كان من المقرر أن تلتقي بجمهورها ضمن حفل غنائي يوم الجمعة المقبلة، والموافق 27 مارس، على مسرح المجاز بالشارقة، إلا أنه تم تأجيل الحفل ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمكافحة فيروس كورونا.