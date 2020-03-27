بعد الأمير تشارلز.. رئيس الوزراء البريطاني يُصاب بكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في فيديو مصور نشره اليوم (الجمعة) عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، ان نتائج فحوصات طبية خضع لها اخيرا اكدت اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في تغريدته: “سأخضع للحجر الصحي في منزلي، لكني سأواصل قيادة الحكومة عبر الاتصالات المصوّرة”.

وانضم جونسون بإصابته إلى عدد من زعماء العالم والسياسيين، على رأسهم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ووزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر والسيناتور الأميركي الجمهوري راند بو، وسواهم.

وفي سياق متصل يخضع عدد آخر من المسؤولين للحجر الصحي، كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفيروس، وخضوعها لحجر منزلي رغم أن نتائج الفحوص التي أجرتها كانت سلبية، ومع ذلك قررت الخضوع للحجر الصحي والبقاء في المنزل.

وأيضاً في ماليزيا، أُعلن دخول ملك البلاد في حجر صحي بعد إصابة 7 عاملين في القصر بفيروس كورونا. وقال مشرف القصر الوطني في ماليزيا أحمد فاضل شمس الدين إن الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه والملكة الحاجة عزيزة أمينة ميمونة الإسكندرية قد خضعا لفحص طبي واختبار تشخيصي للفيروس، حيث جاءت نتائج تحاليلهما سلبية.