متابعة بتجـــــــــرد: بعد إعلان القصر الملكي البريطاني أخيراً عن إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا، طرح البعض تساؤلات عن المتسبّب في نقل العدوى له وعما إذا كانت الملكة إليزابيث أصيبت بالفيروس ونقلته له.
وفي التفاصيل أن الإعلان عن إصابة الأمير تشارلز بكورونا جاء بعد أسبوع من انتقال الملكة إليزابيث وزوجها، دوق إدنبره الأمير فيليب، إلى قصر وندسور، أي في وقت أبكر مما كان مخططًا له مع اقتراب الاحتفالات بعيد الفصح.
وأكدت مصادر من داخل قصر باكينغهام أن الملكة إليزابيث كانت التقت نجلها الأمير تشارلز مرة الأخيرة في التاسع من آذار الجاري، أي قبل أكثر من أسبوعين، وهي فترة تتعدى مدة حضانة الفيروس التي تبلغ 14 يوما، مما يعني أنه من المستبعد أن تكون العدوى بالفيروس قد أصابتها.
وأكد بيان رسمي للقصر الملكي أن الملكة إليزابيث، التي تبلغ من العمر 93 عاما، تنعم بصحة جيدة، وتقوم باتباع التعليمات والإرشادات الصحية من أجل سلامتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إصابة الملكة إليزابيث بكورونا ونقل العدوى إلى نجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.