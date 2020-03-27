متابعة بتجـــــــــرد: في ظلّ الحجر المنزلي المفروض في معظم بلدان العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، كشف الفنان المصري حسن الشافعي من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، عن أنه حاول حلق شعره بنفسه.
وأشار الشافعي إلى أنه لم ينجح بقصّ شعره بأسلوب جيّد فكتب في تغريدته: “حاولت أحلق لنفسي النهارده ، ما شاء الله قصة رونالدو من ناحية و اللمبي من الناحية التانية”.
وكان لافتاً تعليق صديق حسن الشافعي المقرّب محمد الشاعر على التغريدة، حيث طلب الشاعر من الشافعي أن يكشف عن صورة له بالقصّة الجديد كابتاً: “طب ما توريني” ليجيب عليه حسن قائلاً: “ربنا أمر بالستر”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية، كانت أغنية “مامي كوسا” التي تحمل توقيعه موسيقياً، وشارك فيها الفنان أحمد سعد، ومغني المهرجانات الشعبية كنكة، عضو فريق “المدفعجية”.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الشافعي يرفض الكشف عن صورته: “ربنا أمر بالستر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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