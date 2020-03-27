لؤي يطرح “بأذيني” من ألبوم “على خيرة الله”

متابعة بتجــــــــرد: طرحت شركة “مزيكا”، أمس، عبر “يوتيوب” للنجم لؤي أغنيته الجديدة “بأذيني” وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “على خيرة الله”، المقرر طرح أغنياته تباعاً، خلال الفترة المقبلة.

وسبق للؤي أن طرح أغنيتين؛ الأولى “الليلة سهرانين” من كلمات محمد مصطفى مالك، وعمرو المصري، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية “ضقت صبراً” من كلمات محمد البدري وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة.

كما انتهى لؤي من تسجيل أغنيات الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

أغنية “بأذيني” من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة.