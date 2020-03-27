زوجة بوغبا تقوم بتحدي “ورق المرحاض” وتعرّض نفسها لموقف محرج

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت عائلة لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا في تحدي “ورق المرحاض”، الذي نفذه العديد من النجوم للحثّ على البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

لكن عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي، زوجة نجم مانشستر يونايتد، حوّلت المشاركة في التحدي إلى موقف محرج ونشرت ما حصل معها على حسابها على إنستغرام.

فقد ظهرت زوجة بوغبا وهي تقوم بركل لفّة ورقة المرحاض في الفيديو إلى جانب زوجها وطفلهما، لكنها أخطأت في الركلة الثانية وأصابت طفلها البالغ عاماً واحداً.