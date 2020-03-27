مايا دياب ضيف استثناية عبر MTV.. تشارك الجمهور نشاطاتها وتطلعاتها للغد كما تراه

متابعة بتجـــــــــرد: تطلّ النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور يوم غد السبت في تمام الساعة 12 ظهراً ضمن برنامج MTV Alive الذي سيُطلق معها فقرة جديدة تقدّمها الإعلامية ألين المرّ بعنوان All Access by Aline.

وستحاور ألين المرّ ضيفتها، شاغلةً الناس بأعمالها وإطلالاتها، في العديد من المواضيع الفنية والخاصة، كما وستتطرق مايا دياب خلال الفقرة إلى نظرتها للمستقبل ونشاطاتها وتطلعاتها للغد كما تراه.

وتأتي فقرة All Access by Aline في برنامج MTV Alive لتُقرّب المسافات ما بين اللبنانيين والمشاهير الذين سيطلّون كل سبت لمناقشة مواضيع متعددة، إضافةً الى أخبار وفيديوهات حصرية.