رسميًا: فيلم وثائقي يجمع بين ميغان ماركل وديزني

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة ديزني الخميس طرحها لفيلم وثائقي عن الأفيال في 3 نيسان القادم بمشاركة دوقة ساسكس ميغان ماركل.

ونشرت Disney عبر حسابها الخاص على موقع تويتر صورة العمل وعلقت عليها كاتبةً: “Disneynature’s Elephant فيلم وثائقي ترويه ميغان دوقة ساسكس سيبدأ بثه في 3 نيسان فقط على Disney Plus”.

الفيلم وهو واحد من سلسلة أفلام عن الطبيعة والحيوانات، احتفالاً بشهر الأرض، يتتبع رحلة أسرة من الأفيال لألف ميل في صحراء كالاهاري.

تجدر الإشارة إلى أن هاري وميغان صدما العالم في شهر يناير الماضي بالإعلان عن تخليهما عن دوريهما في العائلة الملكية وعن واجباتهما الملكية الرسمية والاستقلال ماديًا منذ أواخر العام الماضي.