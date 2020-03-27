الأمير هاري وميغان ماركل يغادران كندا إلى لوس انجلوس

متابعة بتجــــــــرد: أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى إن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قرّرا الإنتقال من كندا والعيش في لوس أنجلوس رغم المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا.
ووفق التقارير، يعتزم الزوجان اتخاذ بيت دائم لهما في لوس أنجلوس الأميركية والإستقرار مع ابنهما آرتشي، بعد تخليهما عن مهامهما الملكية.
ويبدو أن الزوجين توجها إلى لوس أنجلوس في رحلة جوية خاصة من دون تجديد الموعد من قبل المصادر، في حين كانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا منذ أيام على إغلاق حدودهما أمام السفر غير الضروري، لتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا.
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